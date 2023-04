Lewis Capaldi - 'Wish you the best'

En éste capítulo de "Universo Pop" les hablo del cantante Lewis Capaldi, una voz realmente suprema a tener en cuenta dentro del pop de nuestros días.Lewis Capaldi, que también es compositor, toca la guitarra y el piano, procede de Glasgow, en Escocia, donde nació en 1996.

Su meteórica carrera arrancó en 2017.Con solo 17 años firmó con el sello discográfico Virgin-EMI. Poco después editó su primer single "Someone you loved", que fue número 1 en Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá.Lo mismo ocurrió con su primer álbum, que batió records de ventas. Lewis Capaldi ha cosechado dos premios Brit y ha sido nominado a los premios Grammy. Otras canciones suyas de mucho exito son "Before you go" y "Forget me".Incluyo su nuevo sencillo, que es "Wish you the best".