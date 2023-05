El Langui con Diego El Cigala 'No hago más ná'

05:18

Juan Manuel Montilla, más conocido por el sobrenombre de El Langui, nos encanta.Quiero decir, todo lo que hace, ya sea como locutor, actor o cantante de rap con su ex grupo La Excepción, en solitario, con múltiples colaboraciones musicales, como acaba de hacer en éste dúo bastante curioso y soprendente con el ínclito y últimamente bastante tropicalizado Diego "El Cigala", que escuharemos como final.

Si bien es cierto que no es la primera vez que les oímos juntos, porque ya hubo un precedente en un programa de TV que presentaba el mismísimo Bertín Osborne.

Pues repiten colaboración, ésta vez no improvisando en un jardían al aire libre, si no plasmando su encuentro en un estudio de grabación, donde han grabado juntos ésta festiva versión de "No hago más ná", y yo tampoco, en pura clave salsa caribeña, del clásico original del grupo puertorriqueño El Gran Combo de Puertorrico.Nuevo sencillo mega-veraniego, con Diego "El Cigala" como invitado, de El Langui.