El vocalista norteamericano Khalid Donnel Robinson, más conocido simplemente como Khalid, es, según nuestra modesta opinión, posee una de las mejores y más carismáticas voces del sonido "r&b" de nuestro tiempo.

Nacido en 1998, Khalid fue fichado en 2017 por el sello discográfico RCA, que publicó su primer álbum; titulado "American teen", que, atención, generó hasta 20 singles, y que fue cuadrúple disco de platino en Estados Unidos.

Más tarde, presentó una serie de singles de mucha repercusión en las listas, algunos de ellos grabados en colaboración con diferentes artistas, como Alessia Cara, Normani y otro más con Benny Blanco y Halsey, sin olvidarnos de "Better", en solitario, también nº1 en el top comercial.Por ello, Khalid acapara asimismo múltiples nominaciones a los premios Grammy, Billboard Music, American Music y MTV Video Music.

Y entrando en otras grabaciones favoritas de Khalid, destacamos sus dos discos con el vanguardista dúo británico Disclosure, los potentes temas "Talk", y "Know your worth".Las pasadas navidades Khalid nos emocionó participando en ese trío formado junto a la visceral Mariah Carey y su colega Kirk Franklin.

Y ese gran vocalsta norteamericano ha presentado hace unos días su nuevo single, "Horizonte", "Skyline", tan delicioso como siempre.Es lo último de Khalid.