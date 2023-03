05:25

Karly Marina Loaiza, alias Kali Uchis. Tiene nuevo álbum.Lo califico de mágico.Se titula "Luna Roja en Venus", "Red Moon in Venus", empapado de puro arte, como todo lo que realiza ésta singular artista.

Y 2023 va a ser un gran año para Kali Uchis, porque, además de sus impresionantes grabaciones, realizará una enorme gira, actuando en Brasil, Chile Argentina y Colombia, además de 20 fechas en otras tantas ciudades de Estados Unidos, contando con una telonera de lujo, la británica Raye.Y Kali Uchis, casi con toda seguridad, estará también en escenarios de Canadá y Francia, no sé si en España, aunque lo desconocemos y proponemos, por si cuela.

Embriagor primer single, "I wish you roses", "Te deseo rosas".El nuevo álbum y éste sencillo.Muy recomendado.Lo último de Kali Uchis.