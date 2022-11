04:22

La vocalista Jaz Karis, originaria del sur de Londres y que representa a la actual ramificación o escuela musical afro-británica, es un valor a tener en cuenta, con esa voz tan deliciosa, que nos recuerda a la Sade, y que nos transporta a un paisaje sonoro empapado de Soul, Jazz y Hip Hop. Su EP de debut 'Into the wilderness', lanzado curiosamente a través de un sello independiente dirigido por mujeres Salute The Sun Records, presentaba colaboraciones extraordinarias.Después llegó otro interesante trabajo, el magnífico single "Dangerous", junto al productor nigeriano Blaq Jerzee, disco que apareció este pasado mes de agosto.Con influencias que van desde Erykah Badu, Amy Winehouse, Alicia Keys y Miguel, Jaz Karis explica que: "No se trata de inspirarse en su fama o reconocimiento, que respeta a esos artistas que hacen música en sus propios términos y tienen su propio y auténtico sonido, insistiendo en que no quiere seguir una tendencia o moda, y hacer lo que es popular en este momento, solo por el simple hecho de hacerlo". Con un sonido muy a lo Sade, reitero, "Side of you", es el nuevo sencillo elegido como adelanto de su nuevo álbum, 'Dear Jaz' que debería salir en noviembre. Nuevo valor del sonido afro-r&b, Jaz Karis.