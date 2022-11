04:04

Otro fallecimiento que lamentamos profundamente, el de Wilko Johnson, legendario guitarrista y líder de la banda británica de rock Dr. Feelgood, que ha muerto a los 75 años.Además de ser protagonista principal de la movida "punk-rock" británica de los años 70 y 80, Wilko Johnson, con su inimitable forma de tocar la guitarra, influyó en otras bandas inglesas de su tiempo, como los mismísimos The Jam y en formaciones foráneas tan conocidas como Blondie o los Ramones, y ha continuado ejerciendo su influencia en numerosas bandas actuales, como The Strokes o The Vaccines.

Tras abandonar Dr. Feelgood, Wilko Johnson, además de grabar un histórico disco conjunto con el legendario Roger Daltrey, de The Who, también montó su propio grupo, la Wilko Johnson Band, un proyecto que dirigió hasta su muerte, a consecuencia de un cáncer de páncreas.

Descanse en paz este gigante del punk-rock, Wilko Johnson.