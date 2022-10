05:05

El compositor y vocalista británico Craig David protagonizó uno de los mejores conciertos que hemos visto a lo largo y ancho del pasado verano.Fue en Marbella, porque estuvo el pasado mes de septiembre hasta en tres ocasiones diferentes en nuestro país, repitiendo además actuación dos veces en Ibiza.

Y coincide ahora que recibimos el nuevo álbum de Caig David, que se titula "22", título que hace referencia a los 22 años que han transcurrido desde que en 2000 debutó con su primer lanzamiento, su primer disco "Born to do it", aunque en total desde entonces ha publicado 7 álbumes de estudio, o sea, que este su novísimo álbum "22" es el octavo en su discografía oficial.

Ha contado con la participación de diferentes artistas de la escena dance y r&b, como MNEK, Duvall, Nippa, Galantis o Muni Long.

Es el nuevo álbum, "22", de Craig David.