Hace unos meses, no tantos como pueda parecer, el genial Elton John se juntó artísticamente hablando con la cantante britanica de orígen albano-kosovar Dua Lipa para grabar el sencillo "Cold heart", en realidad una fusión de dos clásicos del repertorio de Elton John, "Sacrifice" y "Rocket man", que se transformó en uno de los singles de mayor más éxito de los últimos años, que ha estado lógicamente presidiendo todas las listas comerciales del mundo mundial.

Y como esa fórmula funcionó perfectamente, Elton John repite, pero esta vez asociándose con la vocalista norteamericana Britney Spears, que parece que poco a poco deja atrás su pesadilla personal familiar tan frustrante y traumática, y que se ha apuntado a registrar este nuevo dúo que se titula "Hold me closer", curiosamente asimismo fusión de dos viejos éxios de Elton John, en este caso con partes de sus temas "Tiny dancer", en el estribillo y de "The One", en los versos.Por eso es en estos momentos un auténtico dúo viral que escucha todo el planeta."Hold me closer", nuevo single con Elton John y Britney Spears.