Nuestro despiste crónico no nos ha traicionado en esta ocasión, y, salvo garrafal error tipográfico, comprobamos echando un rápido vistazo al calendario que, efectivamente, estamos en el mes de "Septiembre", "September", como insistía el estribillo de uno de los más célebres éxitos del grupo norteamericano Earth, Wind & Fire.

Y mira tú por dónde, de pronto, en nuestro correo electrónico recibimos desde Estados Unidos un nuevo single que se llama "You want my love", anticipo de un próximo álbum de regreso de los mismísimos Earth Wind & Fire, ayudados en este sencillo por el legendario productor Kenny "Babyface" Edmonds y el joven y notable cantante Lucky Daye, que ha prestado su privilegiada voz para grabar, atención, una nueva versión del viejo éxito de 1976 de Earth Wind & Fire, titulado "Can't hide love", ahora transformado en "You want my love", "Tú buscas mi amor", pues desinteresadamente, te lo regalo, y también este nuevo single 2021 de Earth Wind & Fire.