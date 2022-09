05:48

La vocalista norteamericana Donna Summer fue la gran musa o diva de la música "Disco", género con el que reinó en las pistas de baile en buena parte de la década de los 70 y comienzos de los 80.

Gracias al tándem formado junto al productor y compositor de origen italiano Giorgio Moroder, se inició una época muy creativa en la que nacieron éxitos gigantescos a nivel planetario, como "I feel love", "Bad girls", "Hot stuff", "Love to love you baby", "Last dance", On the radio", o "MacArthur park", citándo solo algunos títulos.

Donna Summer moría inesperadamente, por lo menos para los medios de comunicación y opinión pública, el 17 de mayo de 2012 tras una larga batalla contra un cáncer de pulmón. Ahora, al celebrarse el décimo aniversario de su desaparición, se ha publicado en el mercado discográfico un tributo especial en el que diferentes productores y dj´s remezclan algunos de los clásicos de la gran diva que nos dejó, pero que sigue estando presente con su irresistible música.Este recopilatorio es "Love to love you Donna".Tributo actualizado a la inolvidable Donna Summer.