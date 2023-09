Doja Cat, "Paint the town red"

04:42

La cantante y rapera norteamericana Doja Cat está tatuada en nuestra de piel musical de forma imborrable.Lo hace, nos conquista, disco tras disco, single tras single. Como ocurre en este sencillo titulado "Paint the town red", con un vídeo-clip casi traumatizante, single de cuya edición hemos localizado varias versiones para traérselas a este espacio singular, "Universo Pop", de Radio-5 Todo Noticias.

"Paint the town red", con ese irresistible e hipnótico sampler insertado del clásico "Walk on by", de la legendaria vocalista Dionne Warwick, es uno de los adelantos que Doja Cat ha lanzado previamente a su inminente nuevo álbum, que se llamará 'Scarlet', el cuarto álbum de estudio en su discografía oficial, que verá la luz el próximo 22 de septiembre.

El título se traduce más bien al español como "Vámonos de parranda", "Vámonos de marcha", o incluso "Vámonos de bronca". "Paint the town red", magnético sencillo de Doja Cat.