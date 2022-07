04:15

El norteamericano Chris Brown, figura máxima del sonido "r&b", aunque con raíces "rap", lanza para sus incondicionales un nuevo álbum, que será tan bien acogido como todo lo que publica este artista ciertamente universal.Se titula 'Breezy', y, aparte del propio trabajo de Chris Brown dominando a la perfección sus canciones, que pueden ser más o menos comerciales, nos llama la atención la aportación a este nuevo larga duración de una extensa nómina de artistas invitados, indudablemente también amigos de este consagrado artista que el año pasado acaparó asimismo las listas de singles más populares de todo el planeta, con la edición de sucesivos singles, a cual más impactante , sobre todo "Go crazy".

Especialmente nos conmueve la colaboración en este novísimo disco del cantante nigeriano Wizkid, una de las estrellas más consolidadas de la música africana actual, que ha grabado a dúo este "Call me every day", o si le prefieren en español; "Llámame todos los días".

Excitante nuevo álbum, 'Breezy', de Chris Bown.