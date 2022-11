04:36

El cantante nortemericano Chris Brown, máxima estrella del sonido "r&b", también se pone muy tierno al llegar la Navidad. Y por eso acaba de lanzar una edición muy especial de su exitoso álbum "Breezy", subtitulado "It's giving Christmas", añadiendo un pack de nuevas canciones, entre las que destacan varias dedicadas expresamente a la Navidadd o Christmas, el término inglés que se usa para citar a esta época final del año. Como es habitual en la cultura anglosajona, esto de cantarle a la Navidad lo vienen haciendo desde tiempos inmemorables muchos artistas, desconocidos o muy populares, como es el caso de Chris Brown, que ya hace algunos años grabó el tema central de la película "This Christmas", versión del clásico, que se editó como sencillo.Y Chris Brown regresa por Navidad, como Papá Noel o los Reyes Magos, con una nueva entrega de emotivas canciones de este tipo, como "No time like Christmas" o esta final, "It's giving Christmas".También es muy navideño Chris Brown.