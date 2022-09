Charlie Puth, nuevo sencillo 'Don't think that i like her'

04:03

El compositor y vocalista norteamericano Charlie Puth, uno de los artistas más inquietos y prolíficos del actual pop internacional, aunque tal vez no reconocido en Europa por su valía creativa, sigue participando y generando producciones discográficas de bastante calado.

Hace poco nos encontramos a Charlie Puth como invitado en el último álbum del británico Calvin Harris, en concreto, grabando en un trío el tema "Obsessed", uno de los cortes más destacados de ese disco de Calvin Harris titulado genéricamente 'Funk Wav Bounces Vol. 2', del que ya les hemos hablamos aquí, en Radio-5 Todo Noticias.

Y ahora nos llega otra grabación que ya firma en solitario, su último single que se llama "No creas que ella me gusta", en ingles "Don't think that i like her".Nuevo sencillo oficial de Charlie Puth.