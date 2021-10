05:04

La vocalista norteamericana Chaka Khan, la fabulosa Reina del Soul-Funk, reaparece inesperadamente con una nueva gran canción, que se ha incluido en la banda sonora de la película "Everybody´s talking about Jamie", "Todo el mundo habla sobre Jamie", un largometraje, basado en un musical teatral, y a su vez en un documental televisivo.La película, según sus productores, ha costado bastante hacerla realidad, porque se han encontrado con muchos obstáculos para poder plasmar esa historia del protagonista, un joven que aspira a convertirse en una "drag-queen", pero que encuentra problemas e incompresión, como les ocurre, desgraciadamente, a diario a los miembros del colectivo LGTB.

Y para culminar el proyecto de esta nueva película, "Todo el mundo habla sobre Jamie", sus promotores han elaborado una banda sonora original con una espléndida y cuidadosa selección musical, en la que participan artistas muy interesantes, como Max Harwood, Becky Hill, Todrick Hall, Holly Johnson, The Feeling o Sophie Ellis-Bextor.Pero la guinda, como apuntaba al principio, la aporta nada menos que la legendaria cantante norteamericana Chaka Khan, que ya ha cumplido 68 años, que exhibe una vez más su portentosa voz en el tema "When the times comes", "Cuando llegue el momneto".Pues ha llegado.Banda sonora de la película "Todo el mundo habla sobre Jamie","Everybody´s talking about Jamie", con la incomparable Chaka Khan.