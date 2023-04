04:23

La gran leyenda de la música pop-folk Cat Stevens, que también se hace llamar Yusuf, publicará en junio su séptimo álbum de estudio, que se llamará 'Rey de la tierra', 'King of a Land' con 12 nuevas canciones, cuyo single de anticipo "Take the world apart", escucharemos como final.Y qué coincidencia, porque nos confirman que Cat Stevens/Yusuf ofrecerá una actuación especial el 21 de junio dentro del popular Festival Starlite de Marbella.

El mítico cantautor norteamericano, además de presentarnos su novísimo trabajo, repasará sus grandes éxitos, con títulos como "Father and son", "Moonshadow", "Wild world", "Peace train" y "The wind", entre otros.

Por cierto, este concierto exclusivo casi coincide con su 75 cumpleaños.Felicidades anticipadas.Pero, insisto, lo más inmediato es su nuevo álbum "El rey de la tierra", y ese concierto exclusivo, el 21 de junio en el famoso Festival Starlite de Marbella. Allí veremos a Cat Stevens/Yusuf.