Beyoncé, la mega-diva norteamericana del pop-dance-r&b está otra vez por aquí, y la verdad es que la echábamos de menos.

Pero la espera ha concluido, porque Beyoncé trabaja desde hace unos meses en un nuevo álbum, pensamos que de publicación inminente, que se titulará 'Renaisseance', o sea, 'Renacimiento', por lo tanto pretende a sus 40 años cumplidos, regresar a lo más alto del Olimpo de la música, si es que alguna vez lo ha dejado.

Su novísimo álbum que conocerermos al completo en cualquier momento tiene, eso sí, un primer adelanto, un single que no ha dejado a nadie impasible.Se llama "Break my soul", y llama la atención que se utilicen dos "samples", o fragmentos de sonidos ajenos, el principal es "Explode", un tema de 2014, original del grupo Big Freedia y como segundo ingrediente sampleado está el clásico "Show me love’", de Robin S. , de 1993, que últimamente ha sido utilizado por otros artistas, como Craig David y Daddy Yankee, citando solo a algunos.

Finalmente también contiene un par de añadidos en plan "rap" e incluso "gospel".

Después de demasiado tiempo de silencio, aquí llega el nuevo single "Break my soul" de Beyoncé,