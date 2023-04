05:18

La cantante Fatoumata Diawara, que es originaria de Mali, es una de las mejores voces de la música actual de toda África, y no exagero nada.

No es la primera, ni la última vez que la recomendamos, como hace ya 3 años, cuando prestó su extraordinaria voz en el maxi, titulado 'Douha (Mali Mali)', grabado junto al dúo británico tecno-house Disclosure.Y resulta que Fatoumata Diawara edita un nuevo sencillo, que se llama "Massa den", adelanto de su inminente álbum, producido por Damon Albarn, que ha formado parte o es intergrante de los grupos Blur o Gorillaz.En éste sencillo viene acompañada por -M- (o Matthieu Chédid), vocalista, productor y guitarrista, conocido como el "Jimi Hendrix francés". Por cierto, el vídeo-clip de esta canción es embaucador.Y no se me olvida mencionar que la cantante maliense, que está de gira mundial, también actuará en el Festival La Mar de Músicas, en Cartagena, Murcia, el próximo de 15 de julio.Nuevo sencillo, ultra-mágico, "Massa den", de Fatoumata Diawara.