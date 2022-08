01:58:58

Surtido de novedades variadas en esta sesión: nuevas canciones de Yungblud, Highly Suspect, Starcrawler, Maryland y Diamond Dogs.

Playlist:

IMAGINE DRAGONS - Radioactive

IMAGINE DRAGONS - Enemy (feat. JID)

HIGHLY SUSPECT - Natural Born Killer

YEAH YEAH YEAHS - Burning

ARCTIC MONKEYS - 505

ARCTIC MONKEYS - Tranquility Base Hotel & Casino

LOS RODRÍGUEZ - Me estás atrapando otra vez (En directo '96)

ARIEL ROT - Vicios caros

KIKO VENENO - Superhéroes de barrio

LA CABRA MECÁNICA - El Hombre Rana

LA CABRA MECÁNICA - Drid Pop

LA CABRA MECÁNICA - Shalala

LA CABRA MECÁNICA - Antihéroe

STARCRAWLER - Stranded

DIAMOND DOGS - Rocked, Wrecked, Robbed and Ruined

DAVID BOWIE - Diamond Dogs

HOLLOW SHIP - Where Are We Now?

HOLLOW SHIP - Magic Mountain

THE LAZY EYES - Fuzz Jam

LEVITANTS - La ventana

ÁNGEL STANICH - Una temporada en el infierno

MARYLAND - Volver a nacer

BALLENA - MApH

YUNGBLUD - The Emperor

MUSE - Kill Or Be Killed