Arrancamos esta sesión de lunes con el disco que esperamos con más ganas esta semana: el viernes sale 'Will Of The People', el nuevo álbum de Muse, que escuchamos con la metalera 'Kill Or Be Killed'. Además, te presentamos un segundo avance del próximo trabajo de Yeah Yeah Yeahs -la banda de Karen O se ha inspirado en el 'Beggin' de Frankie Valli & The Four Seasons para escribir 'Burning'-, un primer adelanto del nuevo álbum de Red Hot Chili Peppers, y dos joyitas del segundo de los dos discos que ha editado esta año Jack White, 'Entering Heaven Alive'.

Playlist:

MUSE - Kill Or Be killed

PAUL MCCARTNEY - Live And Let Die

JACK WHITE - A Tip from You to Me

JACK WHITE - A Madman from Manhattan

MARCUS KING - Blood on the Tracks

BLACK PISTOL FIRE - Bad Habit

THE CHATS - Out On The Street

AMYL AND THE SNIFFERS - Security

COURTNEY BARNETT - I'm Not Your Mother, I'm Not Your Bitch

REPION - Brillante

MONTEPERDIDO - Silla del Ikea

BALLENA - MApH

BRATTY - Mi habitación (feat. Yawners)

LA LA LOVE YOU - Quiero quedarme para siempre (feat. Renee)

PETITE AMIE - Rester

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA - Multi-Love

YEAH YEAH YEAHS - Spitting Off the Edge of the World

YEAH YEAH YEAHS - Burning

FRANKIE VALLI & THE FOUR SEASONS - Beggin'

MANDO DIAO - Gloria

RED HOT CHILI PEPPERS - Don't Forget Me

RED HOT CHILI PEPPERS - Tippa My Tongue

RED HOT CHILI PEPPERS - One Way Traffic

CORY WONG - J.A.M. (Just A Minute) (feat. Chromeo)

CHROMEO - Funklordz Intro (Live in New York City)

CHROMEO - Fancy Footwork (Live in New York City)

VULFPECK - Dean Town (Live at Madison Square Garden)

HOT CHIP - Freakout/Release

GORILLAZ - Cracker Island (feat. Thundercat)