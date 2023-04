01:58:39

French Touch de 24 quilates en esta sesión con lo nuevo de Wisemen Project, '1963', nuevo cañonazo del dúo valenciano que nos hace viajar a una época sin stories ni likes. Además, te traemos novedades de La Plata, Bunbury, Temple of Angels y Cannons, y un último bloque delicatessen dedicado a Ruen Brothers, Black Pumas, Adrian Quesada , Neal Francis y Danger Mouse.

Playlist:

JUSTICE - Canon x Love S.O.S. (WWW)

WISEMEN PROJECT - 1963

WISEMEN PROJECT - Demons

KAVINSKY - Cameo (feat. Kareen Lomax)

M83 - Amnesia

CANNONS - Loving You

MY KID BROTHER - High Society

GINEBRAS - Ansiedad

LA TRINIDAD - 6,30

LA PLATA - Ángel gris

SHEGO - Me lloro toda

TEMPLE OF ANGELS - Tangled in Joy

BEACH FOSSILS - Dare Me

SLOWDIVE - Sugar for the Pill

CIGARETTES AFTER SEX - Pistol

BUNBURY - Alaska

LEIVA - Histéricos (feat. Ximena Sariñana)

GEESE - 3D Country

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight (Audiotree Live Version)

MOSES RUBIN - What Am I Doing Now?

PABLO SOLO - Gotta Leave

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Caballitos de mar

RUEN BROTHERS - Slow Draw

BLACK PUMAS - OCT 33

ADRIAN QUESADA - Fireflies (feat. Neal Francis)

NEAL FRANCIS - Very Fine, Pts. 1 & 2

DANGER MOUSE - Two Against One (feat. Jack White)