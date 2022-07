01:58:23

Abrimos esta sesión de lunes con Ginebras, que acaban de ser confirmadas para el DCODE 2022. Además, escuchamos a Carolina Durante versionando 'Salvaje pasión' de Los Nikis, nuevos cañonazos de Monteperdido y Cora Yako, y escudriñamos en la edición XX aniversario de 'Yankee Hotel Foxtrot' de Wilco.

Playlist:

GINEBRAS - Alex Turner

CAROLINA DURANTE - Salvaje pasión

ANABEL LEE - Natural para Vogue

CAMELLOS - Cambios de humor (feat. Josele Santiago)

CORA YAKO - Mil formas de morir

YAWNERS - Paranormal (feat. Cala Vento)

MONTEPERDIDO - Silla del Ikea

AIKO EL GRUPO - Niñas furbito y niños lo que sea

MEDALLA - Velázquez

LEVITANTS - La ventana

L.A. - Ringing Bell

WILCO - Kamera (Tne Unified Theory of Everything Version)

WILCO - Heavy Metal Drummer

GUM - Anesthetized Lesson

JUAN AZUL - Vampirillos

JOEY VALENCE - Startafight

MISSIO - Gimmeakiss

BOUNTIES - Criminal

KITAI - A bocajarro

REPION - En todo momento

JACK WHITE - If I Die Tomorrow

THE RACONTEURS - Steady, As She Goes

FEATHERWEIGHT - Serenade

DOVER - Rain of the Times

FOO FIGHTERS - Hey, Johnny Park!

BLUR - Beetlebum

VERUCA SALT - Volcano Girls

NIKKI LANE - First High

THE WILD FEATHERS - The Ceiling