Empezamos celebrando los 50 años que cumple el disco 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars' de David Bowie. Además, escuchamos a Whitney, que abren una nueva etapa sonora con 'Spark', su próximo disco, que te avanzamos en esta sesión con el single 'Real Love'. Y también en este Turbo 3: novedades de Foals y Mac Saturn.

Playlist:

DAVID BOWIE - Ziggy Stardust

COQUE MALLA - She's My Baby

MIKEL ERENTXUN - A un minuto de ti (feat. Coque Malla)

THE WAR ON DRUGS - Wasted

VEINTIUNO - La ruina

ANDRÉS CALAMARO - Ni hablar

ANDRÉS CALAMARO - Paloma

MAC SATURN - Mr. Cadillac

PARCELS - Free (Folamour Remix)

ST. VINCENT - Funkytown

FOALS - Looking High

FOALS - Crest of the Wave

FRANZ FERDINAND - Curious

WHITNEY - Real Love

GORILLAZ - Clint Eastwood

EL PERRO - K. Mt.

RIVAL SONS - Back in the Woods

FU MANCHU - Mongoose

DEWOLFF - Sugar Moon (Tchad Blake Mix)

THE KILLS - No Wow (The Tchad Blake Mix 2022)

THE DEAD WEATHER - Treat Me Like Your Mother

JACK WHITE - That Was Then, This is Now

JACK WHITE - If I Die Tomorrow

HERMANA FURIA - Dame vida

LED ZEPPELIN - When the Levee Breaks