¿Quién dijo lunes? Aquí tienes un buen antídoto para el comienzo de la semana con una sesión de temones a cargo de My Morning Jacket (nuevo disco grabado en directo en el Bonnaroo 2004), Wednesday (acaban de publicar un trabajo que se mueve entre el indie rock y el grunge con momentos que recuerdan a Boygenius), Olivia Jean (la cantante y guitarrista lanzará disco con Third Man Record en mayo, 'Raving Ghost'), Geese (los neoyorquinos se pasan al country pop psicodélico en su segundo trabajo) y Beach Fossils (nuevo avance del próximo álbum de una de las mejores bandas de dream pop de los últimos quince años).

Playlist:

MY MORNING JACKET - One Big Holiday (Live from Bonnaroo / 2004)

WEDNESDAY - Bath County

BOYGENIUS - $20

BEACH FOSSILS - Dare Me

GEESE - 3D Country

GEESE - Cowboy Nudes

THE SHEEPDOGS - I Don't Know (OurVinyl Sessions)

LUCINDA WILLIAMS - New York Comeback

NIKKI LANE - Born Tough

OLIVIA JEAN - Raving Ghost

BLACK SABBATH - Sabbath Bloody Sabbath

HAVALINA - Maquinaria

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO - Estrella antivida

BATTOSAI - Entiéndeme

GYOZA - As Close as It Gets

THE VIEW - Neon Lights

THE VIEW - Under the Rug

TEMPLES - Afterlife

LEVITATION ROOM - Mr. Polydactyl Cat

HOOVERIII - See

THE LAZY EYES - Fuzz Jam

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Gondii

THE VERSIONES - Monkey

THE BLACK CROWES - P. 25 London

MI CAPITÁN - Reacción en cadena

ARIEL ROT - La última cena