01:58:44

Arrancamos a fuego con Nerve remezclando a DZ Deathrays en 'Paranoid' para seguir con más "macarrismo" de la mano de The Prodigy junto a Sleaford Mods. También escuchamos lo nuevo de Funke and The Two Tone Baby, The Hydden, Sum 41, Yonaka, la reedición 30º aniversario de 'Dookie' de Green Day, el nuevo disco grabado en directo de DeWolff, y una nueva entrega de Super Nitro a cargo de Javi Vivo ('Generación Ya' de Radio 3 y 'Sobrecarga' de Radio 3 extra'), que para este viernes se ha marcado una sección con dos bestiales openings de animes.

Playlist:

DZ DEATHRAYS - Paranoid (NERVE Remix)

THE PRODIGY - Ibiza (feat. Sleaford Mods)

FUNKE AND THE TWO TONE BABY - Shake It Up

THE HYDDEN - Night Bruises

DEATH FROM ABOVE 1979 - Trainwreck 1979

THE ORAL CIGARETTES - Kyouran Hey Kids!! [Super Nitro con Javi Vivo]

CODA - Bloody Stream [Super Nitro con Javi Vivo]

MY FIRST STORY - Alone [Super Nitro con Javi Vivo]

FLOW - Go!!!

SUM 41 - Landmines

SUM 41 - In Too Deep

GREEN DAY - Burnout

GREEN DAY - Basket Case (4-track demo)

GREEN DAY - Basket Case (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

GREEN DAY - Welcome to Paradise (Live at Woodstock 1994)

DEWOLFF - Live Like You (Live)

DEWOLFF - Blood Meridian I (Live)

DEMOB HAPPY - Voodoo Science

ROYAL BLOOD - Shiner In The Dark

MUSE - Apocalypse Please

MUSE - Won't Stand Down

YONAKA - Welcome to My House

PVRIS - Goddess

LUNA AURA - Lost In Fiction

NIRVANA - Heart-Shaped Box

FOO FIGHTERS - This Is a Call

THEM CROOKED VULTURES - No One Loves Me & Neither Do I

LED ZEPPELIN - Dazed and Confused