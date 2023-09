56:57

Empezamos este Viernes Eléctrico felicitando a Joan Jett por su 65 cumpleaños; escuchamos a la artista en solitario con su primer disco y también con The Runaways. Además, te presentamos las últimas novedades de Rival Sons, The Pale White y Electric Enemy.

Playlist:

JOAN JETT - Bad Reputation

THE RUNAWAYS - Blackmail

THE RUNAWAYS - Rock N Roll

LOU REED - White Light / White Heat (Live, 1973)

DAVID BOWIE - The Jean Genie (Live, 1976)

THE PALE WHITE - Taste The Sun

NIRVANA - Heart-Shaped Box

FOO FIGHTERS - No Way Back

THEM CROOKED VULTURES - No One Loves Me and Neither Do I

RIVAL SONS - Mercy

ELECTRIC ENEMY - The Fear

SCOWL - Opening Night