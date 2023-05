01:58:49

Estrenamos sección con Javi Vivo (Generación Ya de Radio 3, Sobrecarga de Radio 3 Extra), que se pasará cada viernes para traernos un extra de combustible con tres cañonazos que combinan rock y electrónica; una auténtica descarga de energía. Además, repasamos los nueve primeros singles de The Strokes aprovechando el lanzamiento del boxset 'The Singles. Volume 01', recordamos dos momentazos de Hermana Furia en directo en la fiesta de Radio 3 del Día Internacional de los Museos, y cerramos el programa con dos canciones de The Smiths en memoria de Andy Rourke.

Playlist:

HERMANA FURIA - Matar a alguien (En directo en Radio 3, Día de los Museos, 18 de mayo de 2023)

HERMANA FURIA - Turbo (En directo en Radio 3, Día de los Museos, 18 de mayo de 2023)

QUEENS OF THE STONE AGE - Emotion Sickness

FOO FIGHTERS - Under You

FOO FIGHTERS - Rescued

FOO FIGHTERS - Learn to Fly

KLAXONS - Atlantis To Interzone

YEAH YEAH YEAHS - Heads Will Roll

JUSTICE - We Are Your Friends

THE PRODIGY - Omen

SLIPKNOT - Duality

CELLDWELLER - Switchback’ [Súper Nitro con Javi Vivo]

BLUE STAHLI - Ultranumb [Súper Nitro con Javi Vivo]

DAVE RODGERS - Gas Gas Gas [Súper Nitro con Javi Vivo]

THE CHEMICAL BROTHERS - No Reason

THE STROKES - The Modern Age (Rough Trade Version)

THE STROKES - Hard To Explain

THE STROKES - Last Nite

THE STROKES - Someday

THE STROKES - 12:51

THE STROKES - Reptilia

THE STROKES - The End Has No End

THE STROKES - Juicebox

THE STROKES - Heart In a Cage

THE STROKES - You Only Live Once

THE SMITHS - This Charming Man

THE SMITHS - There Is A Light That Never Goes Out