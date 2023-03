01:58:35

Abrimos con Lady Banana, que actuarán este domingo en una fiesta de La Radio Encendida desde La Casa Encendida de Madrid. Además, escuchamos el nuevo single de The Chemical Brothers, el magnético 'No Reason', y la colaboración de Orbital con Sleaford Mods.

Playlist:

LADY BANANA - Bipolar

CLEOPATRICK - Daphne Did It

DEATH FROM ABOVE 1979 - Freeze Me

TURBOWOLF - Domino (feat. Mike Kerr)

THE PRODIGY - Firestarter

PROPELLERHEADS - Spybreak! (Short One)

THE CRYSTAL METHOD - Born Too Slow

LOS INVADERS - Easy Love

THE CHEMICAL BROTHERS - Got To Keep On

THE CHEMICAL BROTHERS - No Reason

ORBITAL - Dirty Rat (feat. Sleaford Mods)

DAFT PUNK - Aerodynamic

DAFT PUNK - Give Life Back to Music

BREAKBOT - Baby I'm Yours (feat. Irfane)

TONIQUE & MAN - Running After Time (Jean Tonique Club Edit)

FOALS - 2001 (Myd Mix)

MYD - Domino

LCD SOUNDSYSTEM - Tonite

GORILLAZ - The Valley of The Pagans (feat. Beck)

GORILLAZ - Oil (feat. Stevie Nicks)

LYKKE LI - I Follow Rivers (The Magician Remix)

THE RAPTURE - How Deep Is Your Love?

YEAH YEAH YEAHS - Heads Will Roll (A-Trak Remix)

A-TRAK - Push (feat. Andrew Wyatt)

FATBOY SLIM - Right Here, Right Now

DROPKICK MURPHYS - I'm Shipping up to Boston