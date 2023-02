01:58:47

Los primeros minutos de este Viernes Eléctrico son para 'Maquinaria', el nuevo y flamante disco que han publicado hoy Havalina. Seleccionamos tres de nuestros momentos favoritos del nuevo disco de la banda madrileña.

Playlist:

HAVALINA - Robótica

HAVALINA - Salmo destrucción

HAVALINA - Maquinaria

MUSE - Psycho

PORCUPINE TREE - Blackest Eyes

STEVEN WILSON - Personal Shopper (Biffy Clyro Remix)

BIFFY CLYRO - Who's Got a Match?

QUEENS OF THE STONE AGE - No One Knows

HERMANA FURIA - Grita con furia

THE WHITE STRIPES - Black Math

THE WHITE STRIPES - I Just Don't Know What to Do With Myself

ARCTIC MONKEYS - Do I Wanna Know?

ARCTIC MONKEYS - R U Mine?

DEPECHE MODE - John the Revelator

DEPECHE MODE - Ghosts Again

LYKKE LI - I Follow Rivers (The Magician Remix)

METRONOMY - Salted Caramel Ice Cream

ST. VINCENT - Funkytown

BAND OF SKULLS - I Know What I Am

BAND OF SKULLS - Hoochie Coochie

BAND OF SKULLS - Killer

VENTURI - El fantasma de la fiesta

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Bla, bla, bla

THE LAZY EYES - Fuzz Jam

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Porselana Teeth

BLACK SABBATH - Sweet Leaf

LED ZEPPELIN - Kashmir