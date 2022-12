01:58:30

Cazadoras con flecos, patillas, pantalones de campana... Es Viernes Eléctrico y lo celebramos con una selección de algunas de las mejores bandas internacionales de rock que beben de los 70: Rival Sons, DeWolff, Larkin Poe, Tyler Bryant & The Shakedown, Kaleo, Marcus King, Greta Van Fleet, Dorothy y The Sheepdogs, entre otros.

Playlist:

RIVAL SONS - Tell Me Something

RIVAL SONS - Shooting Stars

DEWOLFF - Yes You Do

DEWOLFF - Blood Meridian I

LARKIN POE - Bad Spell

LARKIN POE - Mississippi (feat. Tyler Bryant)

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Ramblin' Bones

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Ghostrider

KALEO - No Good

KALEO - Way Down We Go

THE BLACKWATER FEVER - Ode To Ol' John Doe

THE BLACKWATER FEVER - My Weakness

DOROTHY - Raise Hell

DOROTHY - Freedom

MARCUS KING - The Well

MARCUS KING - Lie Lie Lie

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight

THE SHEEPDOGS - Feeling Good

GRETA VAN FLEET - Highway Tune

GRETA VAN FLEET - My Way, Soon

VINTAGE TROUBLE - Knock Me Out

VINTAGE TROUBLE - Run Like The River

C2C - Down The Road

JOHN MAYALL - The Laws Must Change (The Empire Fantastic Remix)

SWING REPUBLIC - Cryin' at Daybreak(feat. Howlin' Wolf)

LACK OF AFRO - Wide Open

JAMES BROWN & 2PAC - Unchained (The Payback / Untouchable)

THE HEAVY - The Big Bad Wolf

EELS - Fresh Blood

WOLFMOTHER - Joker And The Thief