01:59:12

Abrimos con parte del primer acto de la nueva ópera rock de The Smashing Pumpkins y seguimos con cañonazos rock de Electric Enemy, BRKN Love y Royal Blood, para después pasar a la pista de baile con una selección de French Touch, dance-pop de corte ochentero y funk: escuchamos a Carpenter Brut, Madonna, Cassius, Justice, Vulfpeck, Cory Wong y Chromeo, entre otros.

Playlist:

THE SMASHING PUMPKINS - Beyond the Vale

THE SMASHING PUMPKINS - The Everlasting Gaze

THE SMASHING PUMPKINS - Tonight, Tonight

BLUR - Beetlebum

BLUR - Swamp Song

OASIS - The Hindu Times

RADIOHEAD - Paranoid Android

MUSE - Sunburn

ELECTRIC ENEMY - Burn

BRKN LOVE - Like A Drug

ROYAL BLOOD - Typhoons

JUSTICE - Helix

CARPENTER BRUT - Lipstick Masquerade (feat. Persha)

MADONNA - Into the Groove (You Can Dance Single Edit)

PHOENIX - Alpha Zulu

FOALS - 2001 (Myd Remix)

KAISER CHIEFS - How 2 Dance

CHIC - Le Freak (Dimitri from Paris Remix)

FRANZ FERDINAND - Always Ascending

CASSIUS - The Missing (feat. Ryan Tedder & Jaw)

VULFPECK - Darwin Derby

CORY WONG - Golden (feat. Cody Fry)

CORY WONG - J.A.M. (Just A Minute) (feat. Chromeo)

CHROMEO - Raspberry Blush

LORDE - Green Light (Chromeo Remix)

LYKKE LI - I Follow Rivers (The Magician Remix)