01:58:49

Sesión especial de Turbo 3: un Viernes Eléctrico exclusivamente musical, todo un festival de guitarrazos a cargo de The Raconteurs, At The Drive-In, The Hives, The Subways, Hermana Furia, The Niftys, Le Mur, Demob Happy, The Vines, Eels, Fangclub, Led Zeppelin, David Bowie y Ty Segall, entre otros.

Playlist:

THE RACONTEURS - Salute Your Solution

EAGLES OF DEATH METAL - I Want You So Hard (Boy's Bad News)

THE HIVES - Two-Timing Touch and Broken Bones

ARCTIC MONKEYS - The View From The Afternoon

KAISER CHIEFS - I Predict A Riot

VENTURI - Darveider

KITAI - Pero sí, pero no

MUSE - Plug in Baby

THE SMASHING PUMPKINS - Siva

AT THE DRIVE-IN - Pattern Against User

PEARL JAM - Even Flow

NIRVANA - Stay Away

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB - Whatever Happened To My Rock 'N' Roll (Punk Song)

THE SUBWAYS - Rock & Roll Queen

MANDO DIAO - Sheepdog

THE STRYPES - Eighty-Four

NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Get Ready for Love

THE VINES - Get Free

FANGCLUB - Vulture Culture

DEMOB HAPPY - Run Baby Run

ROYAL BLOOD - Boilermaker

QUEENS OF THE STONE AGE - Smooth Sailing

THEM CROOKED VULTURES - New Fang

EELS - Fresh Blood

THE HEAVY - The Big Bad Wolf

JANE'S ADDICTION - Been Caught Stealing

THE BLACK CROWES - Remedy

LED ZEPPELIN - Immigrant Song (Live 1972)

HERMANA FURIA - Noche en vela

LE MUR - Epimeteo

THE NIFTYS - Solo quiero pasármelo bien

TY SEGALL - Every 1's a Winner

T. REX - 20th Century Boy

DAVID BOWIE - Suffragette City