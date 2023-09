01:58:46

Por fin celebramos la esperada batalla del nu metal con Javi Vivo en su sección 'Super Nitro'; nuestro compañero de 'Generación Ya' (Radio 3) y 'Sobrecarga' (Radio 3 Extra) nos reta a un duelo a base de cañonazo de bandas como Limp Bizkit, Disturbed o Flaw. Pero el revival no termina aquí, porque después te ofrecemos un pequeño viaje a la época dorada del big beat con temas de The Prodigy y The Chemical Brothers, de quienes además escuchamos parte del nuevo álbum que han publicado hoy.