Viernes Eléctrico (426): The Matrix

01:58:55

Arrancamos con tres cañonazos de la BSO de 'The Matrix', coincidiendo con el estreno del trailer de la nueva cinta de la franquicia, 'The Matrix: Resurrections'. Y también en este Viernes Eléctrico: Hannah Wicklund, Feeder, Mammoth WVH, Rival Sons, Nick Nolan, Curtis Harding, Wolfmother, The Raconteurs, Bala, Porcupine Tree, Muse y Jeff Buckley, entre otros.

Playlist:

PROPELLERHEADS - Spybreak

RAGE AGAINST THE MACHINE - Wake Up

ROB ZOMBIE - Dragula

ROYAL BLOOD - Oblivion

JUSTICE - Genesis x Phantom (WWW)

JUSTICE - Pleasure x Newjack x Civilization (WWW)

ELYELLA - Get Away (Wisemen Project Remix)

WISEMEN PROJECT - Demons

WOLFMOTHER - Joker And The Thief

THE RACONTEURS - Don't Bother Me

QUEENS OF THE STONE AGE - Head Like A Haunted House

EAGLES OF DEATH METAL - I Want You So Hard (Boy's Bad News)

BALA - Waiting Room

KYUSS - Isolation

FEEDER - Torpedo

FEEDER - Universe of Life

MUSE - Hysteria

PORCUPINE TREE - Blackest Eyes

JEFF BUCKLEY - Eternal Life

RUFUS T. FIREFLY - Río Wolf

RUFUS T. FIREFLY - Polvo de diamantes

CURTIS HARDING - Can't Hide It

THE HUNNA - I Wanna Know

MAMMOTH WVH - You're To Blame

HANNAH WICKLUND - Bomb Through the Breeze

NICK NOLAN - Blinded by the Sun

RIVAL SONS - Get Mine