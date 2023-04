01:58:57

Rock y rap se dan la mano en los primeros minutos de este Viernes Eléctrico con Run The Jewels junto a Royal Blood, Danger Mouse con Black Thought, The Black Keys con Nicole Wray y Noe, y Prophets Of Rage. Además, seguimos celebrando la llegada del fin de semana con temones de Audioslave, Sepultura, Korn, Hermana Furia, Faith No More, Mi Capitán, Crobot, Deep Purple, Black Sabbath,The Hellacopters, Turbonegro, The White Stripes y Led Zeppelin, entre otros.

Playlist:

RUN THE JEWELS - The Ground Below (feat. Royal Blood)

DANGER MOUSE & BLACK THOUGHT - Strangers (feat. A$AP Rocky and Run The Jewels)

BLAKROC - Done Did It (The Black Keys, Nicole Wray & Noe)

PROPHETS OF RAGE - Hail To The Chief

PROPHETS OF RAGE - Prophets Of Rage

AUDIOSLAVE - Cochise

HERMANA FURIA - Grita con furia

SEPULTURA - Ratamahatta

KORN - Got the Life

FAITH NO MORE - Epic

MI CAPITÁN - Todo se pudre en el atardecer

DEEP PURPLE - Highway Star (Live In Osaka, Japan, 1972)

HORISONT - Electrical

IMPERIAL STATE ELECTRIC - Empire of Fire

THE HELLACOPTERS - I'm In The Band

THE HELLACOPTERS - Eyes Of Oblivion

TURBONEGRO - Get It On

TURBONEGRO - Suffragette City

GLUECIFER - Reversed

CROBOT - Legend of the Spaceborn Killer

BLACK SABBATH - After Forever

RAMONES - The KKK Took My Baby Away

THE VACCINES - Surfing in the Sky

BAD NERVES - Baby Drummer

BAD NERVES - Don't Stop (Live in London, 2022)

THE WHITE STRIPES - I Want To Be The Boy To Warm Your Mother's Heart (Live at The Aragon Ballroom, July 2, 2003)

THE WHITE STRIPES - Seven Nation Army (Live at The Aragon Ballroom, July 2, 2003)

LED ZEPPELIN - The Ocean