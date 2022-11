01:58:57

Dedicamos los primeros minutos de este Viernes Eléctrico a recorrer algunos de los mejores momentos de la discografía de Havalina, que han anunciado para la semana que viene el primer adelanto de su próximo álbum. Y también en esta sesión: DZ Deathrays, Willow, Paramore, The Niftys, Goblin Circus, Hermana Furia, Clutch y Frank Carter & The Rattlesnakes, entre otros.

Playlist:

HAVALINA - Dónde

HAVALINA - Incursiones

HAVALINA - Objetos personales

HAVALINA - Viaje al Sol

HAVALINA - Abismoide

DZ DEATHRAYS - Paranoid

DZ DEATHRAYS - Gina Works At Hearts

WILLOW - Maybe It's My Fault

PARAMORE - That's What You Get

MY CHEMICAL ROMANCE - Teenagers

THE OFFSPRING - Pretty Fly (For A White Guy)

SUPERGRASS - Caught By The Fuzz

CROWN LANDS - Right Way Back

RIVAL SONS - Nobody Wants to Die

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Off the Rails

CLUTCH - X-Ray Visions

CLUTCH - We Strive for Excellence

TAIPEI HOUSTON - As The Sun Sets

METALLICA - Fuel (Live 'S&M')

DEWOLFF & METROPOLE ORKEST - Live Like You (Live at Royal Theatre Carré, Amsterdam)

BASS DRUM OF DEATH - Say Your Prayers

ROYAL BLOOD - Boilermaker

THE NIFTYS - Mi ley

HERMANA FURIA - Noche en vela

GOBLIN CIRCUS - Super Saiyan

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Cellophane

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - I'm in Your Mind Fuzz

THE LAZY EYES - Where's My Brain???

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - Parasite