01:58:48

Sabrosa ración de disco music y electrónica en esta sesión de Viernes Eléctrico: escuchamos a Purple Disco Machine junto a Kaleta con nuevo single y remezclando a Lizzo; también a St. Vincent, Cassius, Wisemen Project con Suu, Franz Ferdinand remezclados por Vince Clarke, a Metronomy pasados por el remix de Myd, Parcels, Röyksopp, The Chemical Brothers y Caribou, entre otros.

Playlist:

JAWNY - Take It Back (feat. Beck)

BECK - E-Pro

BECK - Qué onda güero

GORILLAZ - Dirty Harry

GORILLAZ - Tranz

GORILLAZ - Cracker Island

GORILLAZ - 19-2000 (Soulchild Remix)

THE DANDY WARHOLS - We Used To Be Friends

SMASH MOUTH - All Star

SMASH MOUTH - Can't Get Enough Of You Baby

WEEZER - Photograph

WEEZER - Records

CAKE - I Will Survive

THE FRATELLIS - Yes Sir, I Can Boogie

ST. VINCENT - Funkytown

WISEMEN PROJECT - I Feel Love (feat. Suu)

PURPLE DISCO MACHINE - Wake Up! (feat. Kaleta)

LIZZO - Juice

LIZZO - About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)

FRANZ FERDINAND - No You Girls (Vince Clarke Remix)

CASSIUS - Go Up (feat. Cat Power & Pharrell Williams)

METRONOMY - Whitsand Bay (Myd Remix)

MYD - The Sun

THE CHEMICAL BROTHERS - The Darkness That You Fear

RÖYKSOPP - Running to the Sea (feat. Susanne Sundfør)

CARIBOU - Never Come Back

HARRY STYLES - Cinema

PARCELS - Lightenup