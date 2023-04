01:58:59

Hemos preparado una sesión de Viernes Eléctrico que da calambre, con temones de Electric Enemy (que acaban de publicar su primer disco), Motörhead, Foo Fighters, The Smashing Pumpkins, Placebo, Massive Attack, Depeche Mode, Cypress Hill, Slipknot, Godsmack, Tom Waits y The Black Keys, entre otros.

Playlist:

ELECTRIC ENEMY - Bleed Me Dry

HEAVEN'S BASEMENT - I Am Electric

MOTÖRHEAD - Electricity

CLUTCH - Electric Worry

ARCTIC MONKEYS - Electricity

U2 - Electrical Storm

FOO FIGHTERS - Rescued

FOO FIGHTERS - Rope

THE SMASHING PUMPKINS - Spellbinding

THE SMASHING PUMPKINS - 1979

PLACEBO - Angst

DEPECHE MODE - It's No Good

MASSIVE ATTACK - Teardrop

SYSTEM OF A DOWN - Spiders

GODSMACK - Keep Away

ALICE IN CHAINS - Keep Away

THE STROKES - I Can't Win

VAMPIRE WEEKEND - A-Punk

THE BLACK KEYS - Strange Times

THE HEAVY - Bad Muthafucker

TOM WAITS - Goin' Out West

JIM JONES ALL STARS - Gimme The Grease

DOUBLE DEE & STEINSKI - Lesson 3

BEASTIE BOYS - Egg Man

HOUSE OF PAIN - Jump Around

CYPRESS HILL - Insane in the Brain

THE CHEMICAL BROTHERS - Hey Boy Hey Girl

THE PRODIGY - Omen

SLIPKNOT - Duality