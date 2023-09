01:58:36

Arrancamos este nuevo Viernes Eléctrico celebrando los 20 años que cumple hoy 'Absolution', uno de los mejores discos de Muse; un álbum repleto de canciones memorables que hablan de guerra, religión, apocalipsis y también esperanza. Además, nos visita Javi Vivo con una nueva entrega de su Super Nitro, en la que nos lanza tres temones infalibles para cargar baterías.

Playlist:

MUSE - Hysteria

MUSE - Thoughts of a Dying Atheist

MUSE - Apocalypse Please

MUSE - Butterflies and Hurricanes

MUSE - Time is Running Out

MUSE - Stockholm Syndrome

TORR - Selfdestruct [Super Nitro con Javi Vivo]

100 GECS - Doritos & Fritos [Super Nitro con Javi Vivo]

SULLIVAN KING - Lock Me Up [Super Nitro con Javi Vivo]

FAT DOG - King of the Slugs

LALALAR - Hem Evimsin Hem Cehennemim

PROPELLERHEADS - Take California

TORPEDO BOYZ - Japaneese Boyz (Smoove Remix)

THE ROLLING STONES - Angry

PRIMAL SCREAM - Rocks

DAVID BOWIE - Diamond Dogs

DAVID BOWIE - Pablo Picasso

PLACEBO - This Picture

THE STROKES - Reptilia

THE WHITE STRIPES - Girl, You Have No Faith In Medicine

KINGS OF LEON - Red Morning Light

JET - Are You Gonna Be My Girl

THE VINES - Candy Flippin' Girl

THE VINES - Hate the Sound

THE VINES - Get Free