01:58:53

Es Viernes Eléctrico en Turbo 3 y por aquí tenemos lo nuevo de Foals para demostrarlo; la banda británica nos pone a bailar con '2001', nuevo avance de su próximo disco, 'Life Is Yours'. Además, te adelantamos la colaboración entre Diana Ross y Tame Impala en 'Turn Up The Sunshine', tema incluido en la banda sonora de 'Minions: The Rise of Gru'.

Playlist:

FOALS - My Number

FOALS - 2001

FRANC MOODY - Losing Touch

DISCLOSURE - You've Got To Let Go If You Want To Be Free (feat. Zedd)

JUNGLE - Talk About It

LACK OF AFRO - The Outsider

MILKY CHANCE - Down By The River

DIANA ROSS FT. TAME IMPALA - Turn Up The Sunshine (From 'Minions: The Rise of Gru' Soundtrack)

THE AVALANCHES - Because I'm Me

MARK RONSON - Ooh Wee (feat. Ghsotface Killah, Nate Dogg, Trife & Saigon)

JOEY VALENCE - Double Jump

BEASTIE BOYS - Ch-Check It Out

DINOSAUR PILE-UP - It's Tricky

WEEZER - Beverly Hills

OK GO - Get Over It

KASABIAN - Scriptvre

JAMES BROWN & 2PAC MASHUP - Unchained (The Payback / Untouchable)

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Porselana Teeth

LOS ESTANQUES - Todo lo que tú dejaste atrás

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Brillabas

POND - Hang a Cross on Me (feat. Cowboy John)

JAGWAR MA - O B 1

PRIMAL SCREAM - Movin' On Up

THE CHARLATANS - The Only One I Know

KULA SHAKER - Hush

OCEAN COLOUR SCENE - The Riverboat Song

LED ZEPPELIN - Out on the Tiles

RIVAL SONS - Tell Me Something