01:58:48

Nuevo temón de Royal Blood para abrir este Viernes Eléctrico; escuchamos 'Honeybrains', single que el dúo británico acaba de publicar justo de arrancar su extensa gira internacional.

Playlist:

ROYAL BLOOD - Typhoons

ROYAL BLOOD - Honeybrains

DEATH FROM ABOVE 1979 - Free Animal

MOTHER'S CAKE - I'm Your President

DIRTY SOUND MAGNET - Heavy Hours

RED HOT CHILI PEPPERS - Hump de Bump

RED HOT CHILI PEPPERS - Suck My Kiss

THE BLACK CROWES - Stare It Cold

MASTERS OF REALITY - Domino

BLACK SABBATH - Sweet Leaf

BEASTIE BOYS - Fight For Your Right

FIDLAR - Get Off My Rock

DINOSAUR PILE-UP - Celebrity Mansions

OK GO - Get Over It

WEEZER - Beverly Hills

FOO FIGHTERS - All My Life

GYOZA - Veins

GRIMA X BALA - Sed

THE MYSTERINES - Life's a Bitch (But I Like it So Much)

THE LUKA STATE - Oxygen Thief

THE PALE WHITE - Never Enough

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS - Cornflake

TAME IMPALA - Solitude Is Bliss

POND - Elvis' Flaming Star

POND - Lights of Leeming

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Black Hot Soup (DJ Shadow "My Own Reality" Re-Write)

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Caño cojo

THE WHITE STRIPES - Fell In Love With a Girl

MUSE - Plug in Baby