01:59:06

Nada puede fallar; es Viernes Eléctrico y tenemos lo nuevo de una de las mejores bandas de rock del siglo XXI: escuchamos 'Nobody Wants to Die', primer adelanto del próximo disco de Rival Sons. Además, en esta sesión: la música de Red Hot Chili Peppers, Orgone, Dorothy, Larkin Poe, The Temperance Movement, The Grassland Sinners, Dustbowl Revival, The New Mastersounds, The Bamboos y, por supuesto, David Bowie, ya que hoy se cumplen 45 años de la publicación de uno de sus mejores discos, 'Heroes'.

Playlist:

RIVAL SONS - Pressure and Time

RIVAL SONS - Nobody Wants to Die

RIVAL SONS - Until the Sun Comes

DOROTHY - Top Of The World

LARKIN POE - Strike Gold

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Off the Rails

THE TEMPERANCE MOVEMENT - Modern Massacre (Live at Metropolis)

CLUTCH - Electric Worry

THE GRASSLAND SINNERS - Paradise

THE BLACK CROWES - Thick N' Thin

DEWOLFF - Live Like You

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight

RED HOT CHILI PEPPERS - Roulette

RED HOT CHILI PEPPERS - Dani California

RED HOT CHILI PEPPERS - Can't Stop

FUNKADELIC - Hit It and Quit It

DUSTBOWL REVIVAL - Set Me Free

ORGONE - Burn (feat. Phil Diamond)

THE NEW MASTERSOUNDS - Gonna Get In My Way (feat. Eddie Roberts & Lamar Williams Jr.)

THE BAMBOOS - Hard Up

THE HEAVY - The Big Bad Wolf

EELS - Fresh Blood

JAMIROQUAI - Deeper Underground

DAVID BOWIE - 1984 ("The Soul Tour". Live in Detroit, 20th October 1974)

DAVID BOWIE - Moonage Daydream ("The Soul Tour". Live in Detroit, 20th October 1974)

DAVID BOWIE – Heroes