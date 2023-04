01:58:53

Bestial versión la que se han marcado Hermana Furia de 'Puerta de amor' de Nino Bravo; con motivo del 50ª aniversario de la muerte del artista, la banda de Edu Molina, Nuria Furia, Pau C Marcos y Tweety ha grabado una cover de este tema que cantó en los 70 uno de sus ídolos. Además, seguimos dando la bienvenida al fin de semana con temones de Of Limbo, The Last Internationale, DJ Shadow, Nitepunk, The Bloody Beetroots, The Prodigy, Daft Punk y Justice, entre otros.

Playlist:

OF LIMBO - Let's GO

OF LIMBO - Fight For Your Right

BEASTIE BOYS - Sabotage

BLACK SABBATH - Sweet Leaf

HERMANA FURIA - Puerta de amor

THE LAST INTERNATIONALE - 1984

TEMPLES - Crystal Hall

TEMPLES - Cicada

MGMT - Time to Pretend

M83 - Midnight City

M83 - Fantasy

DAFT PUNK - Give Life Back to Music

RIC WILSON - Pay It No Mind

DJ SHADOW - Lesson 4

THE MAGIC DISCO MACHINE - Scratchin'

PLEASURE - Joyous

TOWER OF POWER - What Is Hip?

LACK OF AFRO - Let It All Out

JUSTICE - DVNO

NITEPUNK - Flow

THE PRODIGY - Nasty

THE BLOODY BEETROOTS - My Name Is Thunder (feat. Jet)

AC/DC - Thunderstruck

GRETA VAN FLEET - Highway Tune

GRETA VAN FLEET - Meeting The Master

JACK WHITE - Taking Me Back

ARIEL ROT - La última cena (En vivo, El Sol, Madrid, 2 abril 1998)