Abrimos esta sesión de fin de semana con lo nuevo de Måneskin junto a Tom Morello, 'Gossip', y además te traemos novedades de Iggy Pop, M83, La Élite con The Parrots, Havalina y Medusa Box. Y terminamos con una buena ración de rock and roll de la mano de Los Zigarros y Los Rodríguez.

Playlist:

MÅNESKIN - La Fine

MÅNESKIN - Gossip (feat. Tom Morello)

IGGY POP - Modern Day Ripoff

IGGY POP - Comments

FOO FIGHTERS - Back & Forth

FOO FIGHTERS - The Pretender

THE HUNNA - Trash

LA ÉLITE - Transpotting (feat. The Parrots)

VENTURI - Darveider

CALA VENTO - Equilibrio

M83 - Reunion

M83 - Oceans Niagara

M83 - Do It, Try It

PAPER POOLS - Turn on Your Lights (Tallac Remix)

SHARING PLUTO - Never Gonna Be Like Them

PARAMORE - C'est comme ça

CIRCA WAVES - Never Going Under

CIRCA WAVES - Carry You Home

CIRCA WAVES - Be Your Drug

THE VIRGINMARYS - You're A Killer

MEDUSA BOX - Moscow Mule

HAVALINA - Maquinaria

LED ZEPPELIN - The Ocean

JEFF BECK - Spanish Boots

LOS ZIGARROS - A todo que sí (En directo desde Madrid) (feat. Carlos Tarque)

LOS ZIGARROS - Dispárame (En directo desde Madrid) (feat. Aurora García)

LOS RODRÍGUEZ - No estoy borracho (En directo, Las Ventas, Madrid, 1993)

LOS RODRÍGUEZ - Sábado a la noche (En directo, Las Ventas, Madrid, 1993)