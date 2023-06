01:59:12

Arrancamos la sesión contándote nuestra experiencia en el concierto que Blur ofrecieron anoche en la sala La Riviera de Madrid dentro del marco del Primavera Sound. Además, Javi Vivo ('Generación Ya' en Radio 3 y 'Sobrecarga' en Radio 3 Extra) nos visita con una nueva ración de Super Nitro: esta semana presentándonos lo nuevo de Pendulum junto a Bullet For My Valentine. Y también en este Viernes Eléctrico: Niña Coyote eta Chico Tornado, Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Chris Cornell y Battosai, entre otros.

Playlist:

BLUR - Popscene

BLUR - There's No Other Way

BAD RELIGION - 21st Century (Digital Boy)

PENDULUM - Halo (feat. Bullet For My Valentine) [Super Nitro con Javi Vivo]

THE QEMISTS - Run You [Super Nitro con Javi Vivo]

BRING ME THE HORIZON - Kingslayer (feat. Babymetal) [Super Nitro con Javi Vivo]

TRUENO - Dance Crip

MOLOTOV - Money In The Bank (feat. WOS)

PEARL JAM - Do the Evolution

TEMPLE OF THE DOG - Pushin' Forward Back

SOUNDGARDEN - Been Away Too Long

AUDIOSLAVE - Cochise

CHRIS CORNELL - Nearly Forgot My Broken Heart

CHRIS CORNELL - You Know My Name

WOLFMOTHER - Stay A Little Longer

QVERNO - Keep Yourself Alive

QVERNO - Diamantes dementes

QUEENS OF THE STONE AGE - Go With The Flow

QUEENS OF THE STONE AGE - Carnavoyeur

MINI MANSIONS - Bad Things (That Make You Feel Good)

FOO FIGHTERS - All My Life

FOO FIGHTERS - But Here We Are

BATTOSAI - Entiéndeme

NIÑA COYOTE ETA CHICA TORNADO - Pozoia

NIÑA COYOTE ETA CHICA TORNADO - White Room

DEPECHE MODE - I Feel You