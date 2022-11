01:58:58

Lo nuevo de The Blue Stones suena a todo volumen en este Viernes Eléctrico en el que también te traemos novedades de Iggy Pop y Tropical Gothclub. Además: cañonazos de Slipknot, System Of A Down, Sam Fender, Manchester Orchestra y Delta Spirit, entre otros.

Playlist:

THE BLUE STONES - Rolling With the Punches

THE BLUE STONES - Let Me Out

MANCHESTER ORCHESTRA - Keel Timing

MANCHESTER ORCHESTRA - Bed Head

FROM INDIAN LAKES - No One Else

MYSTERY JETS - Bubblegum

THE WAR ON DRUGS - Red Eyes

ARCADE FIRE - The Lightning I

ARCADE FIRE - The Lightning II

ARCADE FIRE - Keep the Car Running

DELTA SPIRIT - What's Done is Done

KINGS OF LEON - Sex on Fire

TROPICAL GOTHCLUB - Needles

TROPICAL GOTHCLUB - No Wonder

QUEENS OF THE STONE AGE - I Sat by the Ocean

QUEENS OF THE STONE AGE - The Way You Used To Do

IGGY POP - Frenzy

MÅNESKIN - I Wanna Be Your Slave (with Iggy Pop)

FALSE HEADS - Cottonmouth

FEEDER - Universe of Life

MUSE - Kill Or Be Killed

SYSTEM OF A DOWN - Aerials

SLIPKNOT - Duality

STONE SOUR - Through Glass

OCTOBER DRIFT - Insects

SAM FENDER - Play God

THE MYSTERINES - Dangerous

PJ HARVEY - This Is Love