01:58:52

Sesión hasta arriba de guitarrazos y de groove funk: con canciones de Primal Scream, Kula Shaker, Robbie Williams, The White Stripes, The Black Keys, Superfood, Jagwar Ma, DeWolff, The Chi-Lites, Black Joe Lewis & The Honeybears, The Noisy Freaks, Silk Sonic, The Quantic Soul Orchestra junto a Alice Russell y Dee-Lite, entre otros.

Playlist:

PRIMAL SCREAM - Dolls

KULA SHAKER - 108 Ways to Leave Your Narcissist

KULA SHAKER - Hush

ROBBIE WILLIAMS - Let Me Entertain You

FATBOY SLIM - Praise You

THE VINES - Ride

THE SUBWAYS - Rock & Roll Queen

ARCTIC MONKEYS - I Bet You Look Good On The Dancefloor (Live at the Royal Albert Hall, 2018)

KINGS OF LEON - Red Morning Light

THE WHITE STRIPES - Fell In Love With a Girl

ROYAL REPUBLIC - Diggin' It

THE HIVES - Tick Tick Boom

BUZZARD BUZZARD BUZZARD - Double Denim Hop

T. REX - Telegram Sam

DAVID BOWIE - Suffragette City

MARCUS KING - Pain

THE BLACK KEYS - Wild Child

DEWOLFF - Made It To 27

DEWOLFF - Live Like You

JAGWAR MA - That Loneliness

SUPERFOOD - Where's The Bass Amp?

DEEE-LITE - Groove Is in the Heart

THE CHI-LITES - Are You My Woman? (Tell Me So)

THE NOISY FREAKS - Get Down (feat. Wicked City)

SILK SONIC (ANDERSON .PAAK & BRUNO MARS) - Fly As Me

X-RAY TED - Party Time

HOUSE OF PAIN - Jump Around

CYPRESS HILL - Insane in the Brain

NOSTALGIA 77 - Seven Nation Army (feat. Alice Russell)

THE QUANTIC SOUL ORCHESTRA - Pushin' On (feat. Alice Russell)

BLACK JOE LEWIS & THE HONEYBEARS - Sugarfoot