01:58:58

Confirmamos: Joey Valence nos flipan cada vez más. Abrimos esta sesión con el nuevo cañonazo del dúo hip hop/rock, 'Startafight'. Y también en este Viernes Eléctrico: Los Invaders, Levitants, Primal Scream, The Vines, The Raconteurs, Supersubmarina y Melifluo, entre otros.

Playlist:

JOEY VALENCE - Startafight

LOS INVADERS - Directo al after

ROYAL REPUBLIC - Diggin' It

MANDO DIAO - Frustration

MANDO DIAO - Sweet Ride

THE VINES - Highly Evolved

RED HOT CHILI PEPPERS - By the Way

COLDPLAY - God Put a Smile upon Your Face

FOO FIGHTERS - Times Like These

QUEENS OF THE STONE AGE - No One Knows

AUDIOSLAVE - Like a Stone

OASIS - The Hindu Times

PRIMAL SCREAM - Country Girl

LEVITANTS - La ventana

MELIFLUO - 15 pitis

SUPERSUBMARINA - Supersubmarina

STEREOPHONICS - Dakota

STEREOPHONICS - Hanging On Your Hinges

THE JIM JONES REVUE - Get Back

KINGS OF LEON - Molly's Chamber

THE RACONTEURS - Bored and Razed

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB - Whatever Happened To My Rock 'N' Roll (Punk Song)

MONSTER MAGNET - Space Lord

FU MANCHU - Eatin' Dust

CLUTCH - We Strive for Excellence

TRUE ENEMY - The Wolf Bites Back

DELTA SPIRIT - What's Done is Done

MATTY GREG - As It Was

THE STROKES - Take It Or Leave It

ARCTIC MONKEYS - This House is a Circus