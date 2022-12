01:58:21

Nuestra portada de hoy está dedicada al nuevo super grupo que han formado Adriana Moscoso de Texxcoco, Álvaro García de Biznaga y Supercarmen de Tiburona; el power trío se llama Amigas Íntimas y suenan en Turbo 3 con su primer single, 'Verano muerto'. Además, nos detenemos en uno de los momentos del vibrante concierto que Vetusta Morla celebraron en junio en el Estadio Metropolitano de Madrid y que recoge el álbum que la banda publica este viernes, 'Bailando hasta el apagón'. También escudriñamos en la caja 'Divine Symmetry', el lujoso box set que explora el viaje creativo que hizo David Bowie para componer su disco 'Hunky Dory'; y novedades de Madison Cunningham y de 7D7D, proyecto de Tim Commerford, bajista de Rage Against The Machine.

Playlist:

BIZNAGA - Madrid nos pertenece

AMIGAS ÍNTIMAS - Verano muerto

TEXXCOCO - Red Is Open

TIBURONA - Sola y feliz

SANDRÉ - Perro

FUZZ - Rat Race

TY SEGALL - Looking at You

KING TUFF - Portrait Of God

MADISON CUNNINGHAM - Anywhere

ANDREW BIRD - Manifest

ANDREW BIRD - Sisyphus

FATHER JOHN MISTY - Goodbye Mr Blue

HARRY NILSSON - Gotta Get Up

BLUR - Country House

BLUR - Tender (Live 2012)

VETUSTA MORLA - Finisterre (Directo Estadio Metropolitano)

DAVID BOWIE - Kooks (In Concert: John Peel, 1971)

DAVID BOWIE - Song For Bob Dylan (In Concert: John Peel, 1971)

DAVID BOWIE - Queen Bitch (Demo)

THE VELVET UNDERGROUND - Rock & Roll

RAGE AGAINST THE MACHINE - Down On The Street

AUDIOSLAVE - Gasoline

7D7D - Misinformed

DEWOLFF - Counterfeit