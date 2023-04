01:58:37

Arrancamos a fuego con el nuevo cañonazo de Venturi, 'Pitbull', canción en la que el cuarteto madrileño muestra su lado más punk. Además, escuchamos el primer adelanto del próximo y esperado disco de PJ Harvey, y te presentamos lo último de HotWax y de Gallus y Deadletter, dos bandas con influencias del post-punk de finales de los 70, en la onda de grupos como Gang Of Four y The Fall.

Playlist:

VENTURI - Darveider

VENTURI - Pitbull

GALLUS - Eye to Eye

LEÓN BENAVENTE - Nuestro aniversario

LEÓN BENAVENTE - Ánimo, valiente

VERA FAUNA - Casa Carreras

CARLANGAS - O día que volvín nacer

LA TRINIDAD - 6,30

DEADLETTER - The Snitching Hour

ENAMORADOS - Tu placer

BUZZCOCKS - Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've?)

SUPERGRASS - Caught By the Fuzz

RON GALLO - Foreground Music

CALA VENTO - 23 semanas

CAROLINA DURANTE - Famoso en tres calles

HOTWAX - A Thousand Times

WEDNESDAY - Bath County

BOYGENIUS - Emily I'm Sorry

PJ HARVEY - A Child's Question. August

PJ HARVEY - The Wind

DEPECHE MODE - Never Let Me Go

NINE INCH NAILS - The Hand That Feeds

GYOZA - Killing Goode

BATTOSAI - Entiéndeme

ROYAL REPUBLIC - Are You Gonna Go My Way (feat. Ko Ko Mo) (Live at l'Olympia)

KO KO MO - Last Night a DJ Saved my Life

CROWN LANDS - Right Way Back

WOLFMOTHER - New Moon Rising

TIGERCUB - Play My Favourite Song

ROYAL BLOOD - Boilermaker